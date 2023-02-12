تنظيم جماعة الحوثي الارهابي يصدر قراراً بهدم أكثر من 50 منزلاً في «قرية القابل» شمالي صنعاء

الأحد 12 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- العاصمة أون لاين

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أصدرت مليشيا الحوثي خلال الشهرين الماضيين قراراً بهدم أكثر من خمسين منزلاً بحي الهيج، والذي يقع على أطراف قرية القابل التابعة لمديرية بني الحارث، شمال العاصمة.

وكان صدور القرار تحت ذريعة، أن المنازل التي سيتم هدمها، تقع ضمن الأرض المخططة للشارع العام، وكانت المليشيا قد شرعت بهدم بعض المنازل دون أن تعد أصحابها بأي تعويض.

ويروي بعض أهالي القرية أن المليشيا قامت بهدم المنازل لأنهم يعتبرون المنطقة بأكملها ملكاً لهم حيث تعود كما يدعون لبيت حميد الدين البائدة.

وكان المدعو أبو حيدر، وهو أحد المشرفين في مليشيا الحوثي، قد بسط على أراض واسعة في القرية، وغيرها من المناطق وسحب البصائر من أصحابها وهو الذي عرف عنه ظلمه واستيلاؤه على كل أرض يرغب بامتلاكها بقوة السلاح.

هذا ويلاقي المواطنون في المنطقة الكثير من الصعوبات والاضطهادات من جميع النواحي منذ انقلاب الحوثيين على صنعاء، وصلت إلى تنفيذ حملات عسكرية في أوقات سابقة.