رئيس الوزراء يصل دبي للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات

الأحد 12 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- دبي

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وصل رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، مساء الاحد، الى دولة الامارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الحكومة وصل دبي للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 13- 15 فبراير الجاري.



وأضافت أن معين عبدالملك سيتحدث في الجلسات الرئيسية للقمة العالمية للحكومات، حول التحديات التي تواجهها الدول التي تشهد صراعات وآثار الازمات الدولية عليها ومسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في هذه الدول.



ويشارك في القمة التي تعد أكبر تجمع حكومي من نوعه عالميا، رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية ورؤساء شركات عالمية ورجال أعمال وخبراء عالميين.



وتشهد القمة العالمية للحكومات، أكثر من 220 جلسة، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.