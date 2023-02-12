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استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الأحد، ضد كلا من: الفنانة "انتصار الحمادي" و "يسرى الناشري"، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن خمس سنوات، بحجة القيام بأفعال خادشة للحياء.
وبحسب شهادات تلقتها سام فقد شًكل الحكم صدمة لانتصار الحمادي وذويها، حيث رد القاضي على اعتراضها بتهديدها بإضافة خمس سنوات أخرى:
ولفتت منظمة سام إلى أن الحكم الصادر ضد الفنانة "الحمادي" وزميلاتها يظهر عمدية غير مبررة من قبل مليشيا الحوثي عبر استخدام القضاء الذي تسيطر عليه الجماعة، حيث تمارس جماعة الحوثي قمعا ممنهجا ضد النساء في اليمن، وتمييزًا يستند إلى مرجعية مذهبية غير منطقية، إلى جانب رؤية الجماعة الخاصة وتصوراتها للمرأة ووظيفتها في المجتمع.