حكم حوثي صادم ضد الفنانة "انتصار الحمادي" و "يسرى الناشري"ومنظمة حقوقية تصدر بياناً مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعاً مغلقاً بحضور جميع اعضائه - تعهد بأستمرار صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة - تفاصيل عاجل : اجهزة الامن بمحافظة مأرب تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها للمليشيات الحوثية تحذير عاجل من مركز الأرصاد.. تقلبات خطرة خلال ال24 ساعة القادمة تستهدف 8 محافظات يمنيه قوته تعادل 500 قنبلة نووية .. تفاصيل علمية مخيفة عن زلزال تركيا عالم يكشف أسباب الدمار الهائل لزلزال تركيا أول رئيس يصل تركيا بعد فاجعة الزلزال المدمر كم عدد الضحايا من الجالية اليمنية في تركيا بسبب الزلزال حتى الآن؟ موقف واضح للحراك الثوري من تحركات الانتقالي الجنوبي في حضرموت فلكي مصري يرد على العالم الهولندي بشأن زلزال يضرب مصر
عقد مجلس القيادة الرئاسي مساء الأحد، اجتماعا مغلقا لمناقشة المستجدات المحلية والجهود الأممية والدولية الهادفة لتجديد الهدنة وتحقيق السلام في اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس الرئاسي عقد إجتماعا برئاسة رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع اعضائه سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وطارق صالح.
ونقلت عن مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية تأكيده أن الاجتماع ناقش مستجدات الاوضاع المحلية، بما في ذلك مسار الاصلاحات الحكومية، والجهود الاقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل، وانهاء انقلاب الحوثيين.
واكد المجلس مضيه في دعم الاصلاحات الادارية، والاقتصادية، والامنية والعسكرية، وتسخير كافة الامكانات للتخفيف من المعاناة الانسانية، وضمان استمرار الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، والوفاء بالتزامات الدولة خصوصا فيما يتعلق بدفع المرتبات لموظفي الخدمة المدنية، والقوات المسلحة والامن، والمتقاعدين، اضافة الى البعثات الدبلوماسية، والطلاب الدارسين في الخارج.
كما جدد المجلس التزامه بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا واقليميا ودوليا، بما يكفل تحقيق تطلعات جميع المواطنين في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية.
وفي موضوع آخر، أعرب المجلس عن تضامنه، ومواساته للشعبين السوري والتركي، إثر الزلزال الذي ضرب الاثنين الماضي مناطق متفرقة من البلدين الشقيقين، مخلفا آلاف الضحايا من المتوفين والمصابين، والمفقودين.