مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعاً مغلقاً بحضور جميع اعضائه - تعهد بأستمرار صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة - تفاصيل

الأحد 12 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- الرياض

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عقد مجلس القيادة الرئاسي مساء الأحد، اجتماعا مغلقا لمناقشة المستجدات المحلية والجهود الأممية والدولية الهادفة لتجديد الهدنة وتحقيق السلام في اليمن.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس الرئاسي عقد إجتماعا برئاسة رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع اعضائه سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وطارق صالح.



ونقلت عن مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية تأكيده أن الاجتماع ناقش مستجدات الاوضاع المحلية، بما في ذلك مسار الاصلاحات الحكومية، والجهود الاقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل، وانهاء انقلاب الحوثيين.



واكد المجلس مضيه في دعم الاصلاحات الادارية، والاقتصادية، والامنية والعسكرية، وتسخير كافة الامكانات للتخفيف من المعاناة الانسانية، وضمان استمرار الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، والوفاء بالتزامات الدولة خصوصا فيما يتعلق بدفع المرتبات لموظفي الخدمة المدنية، والقوات المسلحة والامن، والمتقاعدين، اضافة الى البعثات الدبلوماسية، والطلاب الدارسين في الخارج.



كما جدد المجلس التزامه بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا واقليميا ودوليا، بما يكفل تحقيق تطلعات جميع المواطنين في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية.



وفي موضوع آخر، أعرب المجلس عن تضامنه، ومواساته للشعبين السوري والتركي، إثر الزلزال الذي ضرب الاثنين الماضي مناطق متفرقة من البلدين الشقيقين، مخلفا آلاف الضحايا من المتوفين والمصابين، والمفقودين.