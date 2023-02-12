عاجل : اجهزة الامن بمحافظة مأرب تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها للمليشيات الحوثية

الأحد 12 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ضبطت الٲجهزة الٲمنية بمٲرب شحنة جديدة من الحشيش المخدر قدرت 320 كيلوغرام كانت في طريقها ٳلى مليشيات الحوثي الإرهابية.

وصرح قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي لموقع وزارة الداخلية:" أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط شحنة حشيش هي الثالثة من نوعها في أقل من 10 أيام وكان على متنها 320 كجم من الحشيش المخدر على متن دينا نقل بضائع في أحدى النقاط الأمنية على مداخل المحافظة".

وقال العميد السياغي أن نقاطنا الامنية ستبقى العين الساهرة لمنع وإعاقة وصول سموم مليشيا ايران الى شعبنا والمواطنين في كل بقاع الوطن .

وأكد العميد السياغي أن الأجهزة الأمنية في مأرب على تدريب وجاهزية عالية لاكتشاف كافة الاساليب والطرق الشيطانية التي تستخدمها مليشيات الحوثي الإرهابية في تهريب هذه السموم الهادفة إلى تدمير المجتمع اليمني.

وأضاف ان المليشيات الحوثية تسعى إلى استغلال الهدنة لتكثيف نشاطها في تهريب الحشيش المخدر والممنوعات ولا تريد للشعب اليمني ان يعيش في سلام بعيدا عن الحروب والدمار والخراب وذلك تنفيذاً لأجندة ممولها نظام ملالي طهران.

وأشار إلى أن ضبط هذه الكمية من الحشيش المخدر في عمليات متلاحقة خلال أيام، دليل على اليقظة الأمنية العالية لدى الأجهزة الأمنية في مأرب والاحترافية في أداء افردها.