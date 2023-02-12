تحذير عاجل من مركز الأرصاد.. تقلبات خطرة خلال ال24 ساعة القادمة تستهدف 8 محافظات يمنيه

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر في عدد من المحافظات مع احتمال تكون الصقيع في مناطق أخرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية أنه يتوقع استمرار الأجواء الباردة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع وغرب كل من الجوف ومأرب.
وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات شبوة، أبين، لحج، تعز وإب مع احتمال تكون الصقيع أو الضريب على بعض مناطق من البيضاء وذمار والضالع وشمال صنعاء وجنوب شرق عمران.
وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 35 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب. وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي اليوم، على النحو الآتي
ذمار : 2.8، عمران : 5 ، صنعاء: 6.4، السدة: 6.6. ونبه المركز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.
كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج