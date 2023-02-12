كم عدد الضحايا من الجالية اليمنية في تركيا بسبب الزلزال حتى الآن؟

الأحد 12 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الجالية اليمنية في تركيا امس السبت وفاة 5 أشخاص جراء الزلزال، ليرتفع بذلك عدد الوفيات من اليمنيين إلى 7 أشخاص.

وعزت الجالية الدكتور "محمد الرعوي" بوفاة زوجته وشقيقتها وابنه وبنته في ولاية هاتاي، كما قدمت التعازي في وفاة الشاب "برهان العليمي" بمدينة ملاطية.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة اليمنية في تركيا ارتفاع عدد اليمنيين المفقودين جراء الزلزال المدمر إلى تسعة أشخاص، سبعة منهم في ولاية هاتاي.

وأضافت في بيان أن عدد المتضررين بلغ 172 شخصا، فيما لا يزال العدد مرشحا للارتفاع، مؤكدة أنها مستمرة في التواصل مع الجهات التركية لمتابعة مصير أبناء الجالية اليمنية المفقودين والمتضررين.

ونقلت وسائل إعلام في وقت سابق تصريحات لأب يمني يؤكد فقدان طفل له في السادسة عشرة من العمر، فيما لا تزال أم الطفل وخالته وشقيقته الرضيعة تحت الأنقاض.

والثلاثاء، أعلنت السفارة اليمنية في تركيا وفاة طالب دكتوراة وزوجته، جراء الزلزال الذي ضرب تسع محافظات تركية وعددا من المناطق السورية.

وبلغت أعداد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري نحو 28 ألف شخص إضافة إلى إصابة عشرات آلاف.