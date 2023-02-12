أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يتوجه إلى تركيا

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غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الأحد، إلى تركيا في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.
وتأتي زيارة الشيخ تميم في الوقت الذي تكافح فيه تركيا للتغلب على آثار الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب غربي البلاد الاثنين الماضي.
وقبل يومين تبرع الشيخ تميم بـ50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار) لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا