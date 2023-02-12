جريمة غامضة تزلزل العالم العربي.. جثة رجل معلقة بمروحة وزوجته وأبناؤه قتلى تحت قدميه

الأحد 12 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اهتزت مدينة كسلا بشرق السودان جراء حادثة مصرع رجل وزوجته و3 من أبنائهما بطريقة بشعة، وسط أنباء متضاربة عن الدوافع وراء ارتكاب الجريمة المُروّعة.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر موثوقة لـ"العربية.نت" العثور على رجل (32) عاماً مشنوقاً وبجانبه زوجته (30) عاماً وأبناؤه الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و3 أعوام، جثثاً هامدة، تحت قدميه، داخل منزلهم بحي العرب مربع 14 غرب مدينة كسلا، التي تبعد حوالي 480 كيلومترا شرق العاصمة السودانية الخرطوم.

من موقع الجريمة من موقع الجريمة الذهول والصدمة وخلفت المأساة المزلزلة، التي تُعد الأغرب من نوعها بمدينة كسلا، أجواءً من الصدمة والذهول، وسيطرت حالة هستيرية غير مسبوقة على الجميع.

وذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن الشرطة خفت إلى المكان المذكور بعد أن تلقت بلاغاً بالواقعة، وعلى الفور طوقت الموقع، لتتمكن الفرق الفنية المختصة من التصوير ورفع البصمات وجمع المُخلّفات من مسرح الجريمة.

ومن ثم نقلت جثامين الضحايا الخمس إلى مستشفى كسلا، قبل إحالتهم لمشرحة ولاية القضارف لمعرفة أسباب الوفاة، وكشف طلاسم الجريمة. صدمة من بشاعة الجريمة صدمة من بشاعة الجريمة روايات متضاربة الأب لقي حتفه شنقاً، لكن لم يعرف بشكل دقيق الأسباب وراء وفاة زوجته وأبنائه الثلاثة، وتضاربت الروايات حول كيفية وقوع الحادثة المُروّعة، فقد انتشرت رواية بأن خلافات أسرية دفعت الرجل لقتل زوجته وأبنائه الثلاثة خنقاً قبل أن يلحق بهم منتحراً.

وهناك رواية مُغايرة بأن الزوج دس السم لزوجته وأبنائه الثلاثة ولحق بهم منتحراً بعد التأكد من مصرعهم.

وقالت بالتوضيح المقتضب: بتاريخ الجمعة 10 فبراير، أبلغ أحد المواطنين قسم شرطة المنطقة، العثور على شقيقه معلقاً في المروحة وزوجته وأطفاله الثلاثة، متوفين بالقرب منه.

وذكرت الشرطة أنها عثرت على مذكرة مكتوبة من الزوج تفيد بوجود خلافات أسرية.

وأضافت أنها أحالت الجثامين للطبيب الشرعي لكشف مُلابسات القضية وتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق