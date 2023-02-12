جريمة غامضة تزلزل العالم العربي.. جثة رجل معلقة بمروحة وزوجته وأبناؤه قتلى تحت قدميه استغلوا المأساة للنهب.. توقيف 48 شخصاً في مناطق تركيا المنكوبة رئيس أوكرانيا يقيل مسؤولا كبيرا ويؤكد أن حملة التطهير مستمرة تفاصيل مثيرة عن قراصنة يقطعون بث خطاب رئيس إيران على الإنترنت بمناسبة ذكرى الثورة بعد تنبؤه بزلزال تركيا المدمر.. العالم الهولندي يتوقع زلزالا في 3 دول عربية الشرعية توجه طلبا عاجلاً الى المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها لليمن زلزال تركيا.. رئيس الوزراء يعزي في اتصال هاتفي الدكتور «الرعوي» ويوجه بصرف دعم عاجل للأسر اليمنية المتضررة مليشيات الحوثي تجدد ولاءها المطلق والمباشر لطهران وتنفيذ أجندتها ومشروعها الطائفي بعد تنبؤه بزلزال تركيا المدمر.. العالم الهولندي يتوقع “هزة قوية” في دولتين عربيتين الاعلان عن ارتفاع أعداد الضحايا اليمنيين جراء الزلالزال المدمرة في تركيا وهذا مصير عائلة الدكتور «الرعوي»
أصدر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، مرسوماً بإقالة مسؤول أمني كبير، وقال إن مساعيه لتطهير الحكومة مستمرة.
وأقالت السلطات عشرات المسؤولين في الأسابيع الماضية وفتحت تحقيقات في إطار حملة واسعة النطاق في المخالفات.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن التصدي للفساد من المطالب اللازمة قبل انضمام أوكرانيا إلى الكتلة المكونة من 27 دولة.
وأقال الرئيس الأوكراني رسلان دجوبا من منصب نائب قائد الحرس الوطني، وفقاً لمرسوم موجز صادر عن مكتب الرئاسة لم يذكر أسباباً لهذا القرار.
رسلان دجوبا رسلان دجوبا ولم يذكر زيلينسكي دجوبا بالاسم خلال خطابه اليومي المصور.
وكان الرئيس الأوكراني قد شدد خلال الخطاب على أهمية تطهير وزارة الدفاع على وجه الخصوص.
وقال زيلينسكي إنه التقى بمسؤولي الدفاع وإنفاذ القانون لمناقشة سبل حماية المؤسسات مما سماه "محاولات من الخارج أو الداخل لتقليل فعاليتها وكفاءتها".
وأضاف في إشارة إلى حملة التطهير: "كل هذا النشاط لا يتعلق فقط بوقائع معينة أو إجراءات جنائية.. ستواصل الدولة تحديث المؤسسات نفسها. يجب ضمان نقاء عمل الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة".
وكان وزير الدفاع الأوكراني قد قال يوم الخميس إن مئات المسؤولين في الوزارة أو القوات المسلحة أحيلوا لتحقيقات تأديبية خلال العام الماضي بعد عمليات تدقيق داخلي، مضيفاً أنه "لا يتسامح مطلقاً" مع الفساد