الشرعية توجه طلبا عاجلاً الى المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها لليمن

السبت 11 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني اليوم السبت المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفولة بالقيام بمسئولياتهم القانونية والانسانية والاخلاقية بـ اعداد قائمة سوداء بقيادات وعناصر المليشيا الحوثية المتورطة في تجنيد الأطفال، وادراجهم في قوائم العقوبات.

واوضح الإرياني، أن مشهد زيارة القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، محمد علي الحوثي، لاحد معسكرات تجنيد الأطفال في محافظة ذمار، يكفي لايقاض ضمير العالم الذي يغض الطرف عن جرائم تجنيد المليشيا للأطفال، الاكبر في تاريخ البشرية.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن معمر الإرياني،قولة بأن مليشيا الحوثي الارهابية تواصل استدراج وتجنيد الاطفال وتفخيخ عقولهم بالأفكار الارهابية المتطرفة وشعارات الموت والحقد والكراهية المستوردة من ايران، رغم دعوات وجهود التهدئة واستعادة الهدنة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، والأوضاع الانسانية الكارثية التي يقاسيها المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وجدد الارياني دق ناقوس الخطر من نتائج هذه الممارسات على المدى البعيد، مضيفا أن سيفيق العالم ذات يوم على جيش من الإرهابيين، بعد انتزاع عشرات الآلاف من الاطفال من مقاعد الدراسة لمعسكرات طائفية يديرها ويمولها الحرس الثوري الايراني، وما سيشكله ذلك من مخاطر جسيمة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.