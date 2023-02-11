زلزال تركيا.. رئيس الوزراء يعزي في اتصال هاتفي الدكتور «الرعوي» ويوجه بصرف دعم عاجل للأسر اليمنية المتضررة

السبت 11 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بصرف دعم مالي عاجل لمساعدة الاسر اليمنية المتضررة، جراء الزلزال المدمر الذي حدث في تركيا وأوقع الآف الضحايا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس الوزراء، اليوم السبت، مع سفير بلادنا لدى أنقره محمد طريق، للاطمئنان على أوضاع الجالية اليمنية في تركيا وما اتخذته السفارة من إجراءات لمساعدة الاسر اليمنية المنكوبة والطلاب.

واطلع الدكتور معين عبدالملك، من السفير طريق، على اخر المستجدات والايضاحات حول الكارثة .. موضحا ان عدد الضحايا اليمنيين حتى الان عددهم 7 وما زال هناك مفقودين.. مشيرا الى ان السفارة تقوم بالمتابعة والتأكد وحصر حالات الوفاة والجرحى ومتابعة حالاتهم وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

وعبر رئيس الوزراء عن تعاطفه الشديد مع أهالي المفقودين، ومتمنيًا السلامة للجالية والطلاب اليمنيين .. منوها بالجهود التي تبذلها السفارة اليمنية في تركيا لمتابعة أحوال وأوضاع الجاليات والطلاب في مختلف المناطق المنكوبة، بالتنسيق مع السلطات والمنظمات المعنية.. وحث على مضاعفة هذه الجهود حتى معرفة أحوال جميع اليمنيين في المناطق المنكوبة ومساعدتهم

كما جدد التعبير عن خالص التعازي والتضامن مع الشعبين التركي والسوري في ضحايا هذه الكارثة الزلزالية .. سائلاً الله ان يمنح اهلهم الصبر، وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

الى ذلك، اجرى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اتصالا هاتفيا، مع الدكتور محمد الرعوي، قدم خلاله له العزاء والمواساة في وفاة عائلته نتيجة الزلزال المدمر في مدينة هقطاي التركية.. معربا عن التضامن والتعاطف معه في هذا المصاب الأليم الذي اودى بحياة عائلته المكونة من نجله أمين، وزوجته وشقيقتها، وابنته البالغة من العمر عام ونصف، والذين تم العثور عليهم بعد أربعة أيام من البحث تحت الانقاض.