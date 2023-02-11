مليشيات الحوثي تجدد ولاءها المطلق والمباشر لطهران وتنفيذ أجندتها ومشروعها الطائفي

السبت 11 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- العاصمة أون لاين

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جددت مليشيا الحوثي الإرهابية ولاءها المطلق لنظام إيران الطائفي، وذلك بفعالية أقيمت الخميس المنصرم، في سفارة طهران بصنعاء المختطفة.



وفي الفعالية، والتي نظمها الخبراء الإيرانيون والمتواجدون تحت يافطة السفارة الإيرانية، حرص الحوثيون على إبداء مظاهر الإذعان والتبعية المطلقة، وذلك بحضور قيادات حوثية بارزة.



وأتت الفعالية احتفالا بالذكرى الـ44 للثورة الإيرانية التي قادها المرجعية الشيعية "الخميني"، وقدّم فيها المدعو ضيف الله رسام والمنتحل صفة نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس ما يسمى "مجلس التلاحم القبلي" الحوثي (بندق الوفاء) للقيادة والشعب الإيراني، وذلك في تأكيد على مواصلة مليشيا الحوثي السير على نهج الولاء المطلق والمباشر لطهران وتنفيذ أجندتها ومشروعها الطائفي.



رسام وصف في كلمة له في الفعالية الطائفية، الثورة الإيرانية بـ "أم الثورات الإسلامية"، بينما زعم القيادي الحوثي المنتحل صفة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي شرف الدين، أن "الثورة الإسلامية مثلت الأنموذج القرآني" في وصف شبيه ومتناغم للتوصيف الشائع بين عناصر الحركة الحوثية لجماعتهم بـ"المسيرة القرآنية".



وبعيداً عما تمر به اليمن من أزمة تسبب بها الحوثيون وداعموهم في إيران ذهبت كلمات حوثية أخرى إلى تمجيد الملالي، الذين جعلوا إيران بزعمهم في مصاف الدول المتقدمة بينما يعاني شعبها الأمرين والذي لجأ إلى الشارع في ثورة تجتاح المحافظات الإيرانية منذ أشهر.