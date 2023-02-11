بعد تنبؤه بزلزال تركيا المدمر.. العالم الهولندي يتوقع “هزة قوية” في دولتين عربيتين

السبت 11 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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بعد تنبؤه بحدوث الزلزال التركي المدمر، تحدث العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، عن إمكانية حدوث هزة قوية تشمل مصر ولبنان.

العالم الهولندي يتوقع هزات جديدة

وقال هوغربيتس، إن “ذروة القمر في 9-10 فبراير ستؤدي إلى هزة قوية، قد تصل إلى 6 درجات بين 10 و12 شباط/فبراير”، أي بين اليوم وغد الأحد.

وأوضح أن عدداً من الهزات الارتدادية “تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال الاثنين الماضي بسوريا وتركيا”، كما يظهر في الخريطة “نشاط زلزالي بالجنوب والجنوب الشرقي، حيث يقع لبنان، وعلى الجانب الآخر العراق وإيران”.

حول إمكانية حدوث هزة قوية بمصر ولبنان، قال: “نعم، لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن أن نجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة”.

وأردف: “بما أن التنبؤ بتاريخ حدوث هزة أمر مستحيل، فإننا نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة”.

وزاد: “إن ذروة القمر (البدر) في 9-10 فبراير، ستكون ذات أهمية في الأيام المقبلة”، مضيفاً “يمكننا أن نلاحظ ارتفاعاً بنشاط زلزالي قد تكون قوته بين 6.4 إلى 6.7 درجات، بسبب اقتران القمر مع المشتري، وهذه الحالة قد تكون شديدة الأهمية”