الاعلان عن ارتفاع أعداد الضحايا اليمنيين جراء الزلالزال المدمرة في تركيا وهذا مصير عائلة الدكتور «الرعوي»

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ارتفع أعداد الضحايا اليمنيين جراء الزلالزال المدمرة في تركيا، إلى سبعة أشخاص وتسعة مفقودين و172 متضررا، بعد تمكن فرق الإنقاذ التركية، من إنتشال جثامين عائلة طبيب يمني.
وقالت مصادر متطابقة، إن فرق الإنقاذ التركية نجحت في انتشال جثامين أسرة الدكتور محمد الرعوي من تحت أنقاض منزله الذي كان يسكنه بمدينة "هاتاي"، بعد أيام على تهدمه فوق رؤوسهم، جراء الزلازل التي ضربت تركيا الإثنين الماضي.
وتتكون الأسرة من نجل الدكتور الرعوي "أمين 16 عاما"، وطفلته البالغة من العمر عام ونصف، إضافة إلى زوجته وشقيقتها.
وينتمي الدكتور الرعوي، إلى محافظة إب، التي ينتمي إليها أيضا الطالب الجامعي "برهان العليمي" والذي توفي أمس الجمعة، في مدينة "ملاطية" إثر الزلازل الذي شهدته المدينة ومدنا تركية أخرى، بعد أيام من وفاة الدكتور "حمدي الغزالي وزوجته" المنتميان أيضا لمحافظة إب وسط البلاد.