التنظيم الحوثي الإرهابي يُصعّد في تعز وقائد عسكري يكشف آخر التطورات

السبت 11 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- سبتمبر نت

عدد القراءات 241

شهدت جبهات متفرقة في محافظة تعز، خلال الأيام القليلة الماضية، محاولات هجومية عديدة من تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بغية إحراز أي تقدم في بجهات المحافظة المحاصرة، في تصعيد يعتبر رفضا صريحا وتحديا سافرا للجهود الرامية لإحلال السلام.

مطلع الأسبوع شن التنظيم الحوثي الإرهابي هجمات على مواقع الجيش في منطقة الصياحي وتبة الكربة في جبهة الضباب، تمكن الجيش من صد الهجمات واجبار المليشيا على التراجع والفرار.

ذلك التصعيد الحوثي تزامن مع عديد محاولات هجومية للتنظيم الحوثي في مواقع غرب جبل هان في وادي حنش وقرى الربيعي ومواقع بمعسكر الدفاع الجوي والمطار القديم.

تلك الهجمات الحوثية التي أراد من خلالها التنظيم ان يحدث عملية ارباك، وإحداث تقدم ميداني في الجبهة الغربية للمدينة تمكن معه أبطال الجيش من إفشاله.

إلى ذلك دارت مواجهات في وادي صالة شرقا، وفي جبهة والعنين بالريف الغربي لتعز والشقب والاقروض جنوبي المدينة، تزامنًا مع تمكن قوات الجيش الوطني من تدمير معسكر تابع للمليشيا في شارع الخمسين ردا على قصف الحوثي للأحياء الأهلة شمال غرب المدينة.

يأتي ذلك - بحسب مصادر ميدانية تحدثت لموقع الجيش"سبتمبر نت" - في وقت كانت فيه المليشيات تكثف من تحركاتها مع تحليق للطيران المسير على أطراف مدينة تعز، غير أن يقظة أبطال الجيش الوطني كانت لهم بالمرصاد.

ونقل موقع"سبتمبر نت"عن نائب رئيس عمليات محور تعز، العميد الركن محمد النجار، قولة بأن أبطال الجيش كانوا في أتم الجاهزية والاستعداد للردع والحسم لكل تلك الخروقات الحوثية.

وقال: "تمكنت قوات الجيش الوطني بمحور تعز من التصدي لعدد من أعمال العدو العدائية خلال الشهر الأول من العام 2023م في معظم الجبهات في نطاق محور تعز والتي كان أبرزها محاولات التسلل بكل من الجبهات الغربية والشرقية والشمالية الشرقية للمدينة".