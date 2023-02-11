محافظة مأرب تقييم حفل فني وخطابي في الذكرى ال12 لثورة فبراير .

السبت 11 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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تعهد شباب ثورة 11 فبراير السلمية الشعبية بالحفاظ على النظام الجمهورية والوحدة الوطنية، ومواجهة مليشيا الحوثي حتئ تطهير كل شبر في الوطن من رجسها.

جاء ذلك في حفل فنيا خطابيا اقامته المنسقية العليا للثورة اليمنية- شباب اليوم السبت بمدينة مارب، بحضور جمع غفير من المواطنين.

وفي الحفل دعت المنسقية كافة قوى الثورة والقوى الوطنية والمجتمع وقيادته الحية إلى تنظيم صفوفهم، وتوحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي، وانهاء معاناة شعبنا ليكون هذا العام عاما للمقاومة، وانهاء الانقلاب تحت شعار المقاومة طريقنا للسلام.

وقالت المنسقية في بيان لها :"إن القضاء على انقلاب 21 سبتمبر 2014، وبناء دولة يمنية قوية ومدنية تحت سقف الجمهورية والدولة الوطنية الواحدة بمشروعها الاتحادي الجامع، الذي لا مكان فيها للمليشيا والعصابات المتنفذة، والمشاريع الرجعية، هو جوهر أهداف ثورة فبراير المجيدة التي تستمر القوى الوطنية الصادقة والمخلصة في العمل على تحقيقها بعيداً عن أي خلافات بينية تهدف زعزعة الصف الجمهوري".

وأكد بيان المنسقية:" بأن الإجماع الوطني تحت سقف الجمهورية والوحدة الوطنية في صيغتها الاتحادية وسيادة واستقلال البلاد، هي الضمان الوحيد للحفاظ على الشرعية والقضاء على الانقلاب وما ترتب عليه، واستعادة الدولة، وبناء اليمن الجديد، واستدراك أخطاء التراخي في التعامل مع المليشيا الحوثية الإرهابية"، منوهةً على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لإنقاذ اليمن من مآلات استمرار الانقلاب من تردٍ لمستوى المعيشة، وانهيار الاقتصاد، والتفكك الاجتماعي، وتفخيخ العقول بالرجعية والمذهبية الدخيلة على الوطن.

وحذرت المنسقية العليا للثورة الوطنية (شباب) من تراكم اخفاقات السلطة وتجاوزاتها للدستور والقانون والمرجعيات ،وتخليها عن مهامها، وتسليم زمام السلطة والقرار السياسي لرغبات تضر بالوطن والمواطن وتعزز من تنامي منطق العداء وخطاب الكراهية في صفوف الشرعية، وحرف مسار النضال الوطني لاستعادة الدولة إلى الانشغال بمشاكل وخلافات بينية بين قواها، والعجز عن تحقيق تقدم ملموس في المحافظات المحررة سواء في تلبية الخدمات، أو تحقيق بيئة ملائمة للتعايش والشراكة وتكافؤ الفرص.

وفي الحفل الفني الخطابي قدمت عدد من الكلمات والقصائد الشعرية، مع فقرات فنية اعادت الذكرى لروح ومبادئ ثورة 11 فبراير.