العليمي يغادر عدن في جولة خارجية تشمل بلدان أوروبية وجهود لإنهاء الحرب

مليشيا الإرهاب الحوثي تختطف ناشطاً إعلاميا بمحافظة إب الرئيس العليمي يغادر عدن ومصدر في رئاسة الجمهورية يدلي بتصريح زلزال تركيا.. فرق الإنقاذ تعثر على اسرة يمنية لقت حتفها تحت الإنقاض عاجل: قتلى زلزال تركيا يتجاوز 21 الفا وعدد الضحايا في سوريا يصل الى اكثر من 3500 شخصا اسعار صرف الدولار والسعودي والفارق بين عدن وصنعاء مسؤول روسي بارز يكشف استراتيجية روسيا العسكرية بأوكرانيا الانتفاضة الإيرانية مستمرة بهتافات وشعارات تصل إلى خامنئي غوغل تمنح متصفح chrome ميزات مهمة طال انتظارها مع التحديث الجديد بعدما رفضوا تزويجها له.. شاب يمطر منزل حبيبته بالقنابل بعد صوره الصادمة.. إيران تفرج عن معارض مضرب عن الطعام
غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي السبت، مدينة عدن إلى الرياض، قبل بدء جولة خارجية تشمل بلجيكا وألمانيا لعقد مباحثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الاوروبي حول جهود إنهاء الحرب في اليمن.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن العليمي ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي غادرا عدن إلى الرياض في طريقهما إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن جولة خارجية تشمل ايضا المانيا بدعوتين رسميتين.
ونقلت عن مصدر في رئاسة الجمهورية قوله إن رئيس مجلس القيادة سيعقد مباحثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، حول سبل تنسيق ومضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وانهاء الحرب والمعاناة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
كما سيشارك في المانيا، مؤتمر ميونيخ للأمن الاشهر في العالم، بينما سيناقش زعماء وقادة، ورؤساء منظمات ومفكرون من مختلف البلدان التحديات الأمنية الراهنة والسياسات المطلوب تشاركها على كافة المستويات.