العليمي يغادر عدن في جولة خارجية تشمل بلدان أوروبية وجهود لإنهاء الحرب

السبت 11 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي السبت، مدينة عدن إلى الرياض، قبل بدء جولة خارجية تشمل بلجيكا وألمانيا لعقد مباحثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الاوروبي حول جهود إنهاء الحرب في اليمن.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن العليمي ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي غادرا عدن إلى الرياض في طريقهما إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن جولة خارجية تشمل ايضا المانيا بدعوتين رسميتين.

ونقلت عن مصدر في رئاسة الجمهورية قوله إن رئيس مجلس القيادة سيعقد مباحثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، حول سبل تنسيق ومضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وانهاء الحرب والمعاناة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.

كما سيشارك في المانيا، مؤتمر ميونيخ للأمن الاشهر في العالم، بينما سيناقش زعماء وقادة، ورؤساء منظمات ومفكرون من مختلف البلدان التحديات الأمنية الراهنة والسياسات المطلوب تشاركها على كافة المستويات.