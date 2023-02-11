مليشيا الإرهاب الحوثي تختطف ناشطاً إعلاميا بمحافظة إب

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اختطفت ميليشيات الحوثي ناشطا إعلاميا بمحافظة إب، في ظل عمليات قمع وتنكيل تمارسها بحق الناشطين والصحفيين بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة.
مصادر محلية قالت إن مليشيات الحوثي اختطفت الناشط الإعلامي محمد يحيى الصديق بسبب كتاباته بمواقع التواصل والتي طالب فيها بوضع حد للفوضى الأمنية وانتشار الجريمة بمديرية حبيش التي ينتمي إليها.
وأكدت المصادر، أن القيادي الحوثي المدعو "قاف الهتار" المعين من قبل المليشيا مديرا لأمن مديرية حبيش، يقف خلف عملية الاختطاف والإخفاء القسري بحق الناشط الإعلامي "الصديق".
وتحدث "الصديق" قبيل اختطافه في مقطع فيديو له، أكد وقوف القيادي الحوثي "الهتار" وراء مساعي اختطافه، لانتقاده الوضع الأمني بالمديرية. وخلال الأشهر والسنوات الماضية، اختطفت مليشيا الحوثي، العشرات من الناشطين والإعلاميين والصحفيين بمحافظة إب، وزجت بهم خلف القضبان وطاردت آخرين وشردت البعض منهم خارج المحافظة، ضمن انتهاكاتها المتواصلة بحق الحريات الإعلامية والصحفية بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة.