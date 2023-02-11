الرئيس العليمي يغادر عدن ومصدر في رئاسة الجمهورية يدلي بتصريح

السبت 11 فبراير-شباط 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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غادر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي الى الرياض في طريقه الى العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن جولة خارجية تشمل ايضا جمهورية المانيا الاتحادية بدعوتين رسميتين.

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية، ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيعقد مباحثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الاوروبي، حول العلاقات الثنائية، والمستجدات اليمنية وسبل تنسيق ومضاعفة الجهود الرامية الى تحقيق السلام، وانهاء الحرب والمعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وفي جمهورية المانيا الاتحادية، سيشارك الرئيس في مؤتمر ميونيخ للأمن الاشهر في العالم، حيث يناقش زعماء وقادة، ورؤساء منظمات ومفكرون من مختلف البلدان التحديات الامنية الراهنة والسياسات المطلوب تشاركها على كافة المستويات،وفق وكالة سبأ.