زلزال تركيا.. فرق الإنقاذ تعثر على اسرة يمنية لقت حتفها تحت الإنقاض عاجل: قتلى زلزال تركيا يتجاوز 21 الفا وعدد الضحايا في سوريا يصل الى اكثر من 3500 شخصا اسعار صرف الدولار والسعودي والفارق بين عدن وصنعاء مسؤول روسي بارز يكشف استراتيجية روسيا العسكرية بأوكرانيا الانتفاضة الإيرانية مستمرة بهتافات وشعارات تصل إلى خامنئي غوغل تمنح متصفح chrome ميزات مهمة طال انتظارها مع التحديث الجديد بعدما رفضوا تزويجها له.. شاب يمطر منزل حبيبته بالقنابل بعد صوره الصادمة.. إيران تفرج عن معارض مضرب عن الطعام اشتعال حرب العقوبات من جديد… واشنطن تدرج 6 شركات صينية على القائمة السوداء الهواتف الذكية أنقذتهم من تحت الأنقاض.. ناجون خرجوا بعد 104 ساعات
عزى اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا الدكتور/ محمد الرعوي في وفاة أربعة من أفراد أسرته إثر الزلزال الذي أصيبت به ولايات جنوب تركيا ،وقال إننا إذ نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهلهم وذويهم ومحبيهم نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
وعثرت فرق الإنقاذ التركية، يوم الجمعة، على عائلة الدكتور اليمني محمد الرعوي، وقد لقيت حتفها؛ نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا فجر الإثنين الماضي.
وحسب مصادر مطلعة فقد عثرت فرق الانقاذ على جثث عائلة الدكتور المكونة من نجله أمين 16 عاما، وزوجته وشقيقتها، وابنته البالغة من العمر عام ونصف، بعد أربعة أيام من البحث تحت الانقاض.