زلزال تركيا.. فرق الإنقاذ تعثر على اسرة يمنية لقت حتفها تحت الإنقاض

السبت 11 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عزى اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا الدكتور/ محمد الرعوي في وفاة أربعة من أفراد أسرته إثر الزلزال الذي أصيبت به ولايات جنوب تركيا ،وقال إننا إذ نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهلهم وذويهم ومحبيهم نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وعثرت فرق الإنقاذ التركية، يوم الجمعة، على عائلة الدكتور اليمني محمد الرعوي، وقد لقيت حتفها؛ نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا فجر الإثنين الماضي.

وحسب مصادر مطلعة فقد عثرت فرق الانقاذ على جثث عائلة الدكتور المكونة من نجله أمين 16 عاما، وزوجته وشقيقتها، وابنته البالغة من العمر عام ونصف، بعد أربعة أيام من البحث تحت الانقاض.