عاجل: قتلى زلزال تركيا يتجاوز 21 الفا وعدد الضحايا في سوريا يصل الى اكثر من 3500 شخصا

السبت 11 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهر اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 21.043 والمصابين إلى 80.097.

وفي وقت سابق اليوم قالت إدارة الكوارث والطورئ أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.

وقالت إن 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي.

كما ارتفع عدد القتلى في عموم سوريا إلى 3553،وأعلنت منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم "الخوذ البيضاء"، أن لا مؤشرات على وجود أحياء تحت الأنقاض.

وأوضحت أمس الجمعة، انتهاءها من عمليات البحث والإنقاذ والانتقال لمرحلة البحث والانتشال، وذلك بعد خمسة أيام من كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا.

وأوضحت المنظمة في بيان صحافي، انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بشمال غربي سوريا، والبدء بعمليات البحث والانتشال، وذلك "بعد شبه انعدام لوجود أحياء".

وذكرت في مؤتمر صحافي: "بعد مرور 5 أيام على كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا فجر الاثنين 6 فبراير/شباط، أعلنت فرقنا اليوم الجمعة 10 فبراير/شباط انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بالزلزال شمال غربي سوريا والبدء بعمليات البحث والانتشال بعد شبه انعدام لوجود أحياء".