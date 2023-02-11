زلزال تركيا.. فرق الإنقاذ تعثر على اسرة يمنية لقت حتفها تحت الإنقاض عاجل: قتلى زلزال تركيا يتجاوز 21 الفا وعدد الضحايا في سوريا يصل الى اكثر من 3500 شخصا اسعار صرف الدولار والسعودي والفارق بين عدن وصنعاء مسؤول روسي بارز يكشف استراتيجية روسيا العسكرية بأوكرانيا الانتفاضة الإيرانية مستمرة بهتافات وشعارات تصل إلى خامنئي غوغل تمنح متصفح chrome ميزات مهمة طال انتظارها مع التحديث الجديد بعدما رفضوا تزويجها له.. شاب يمطر منزل حبيبته بالقنابل بعد صوره الصادمة.. إيران تفرج عن معارض مضرب عن الطعام اشتعال حرب العقوبات من جديد… واشنطن تدرج 6 شركات صينية على القائمة السوداء الهواتف الذكية أنقذتهم من تحت الأنقاض.. ناجون خرجوا بعد 104 ساعات
اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهر اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 21.043 والمصابين إلى 80.097.
وفي وقت سابق اليوم قالت إدارة الكوارث والطورئ أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.
وقالت إن 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي.
كما ارتفع عدد القتلى في عموم سوريا إلى 3553،وأعلنت منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم "الخوذ البيضاء"، أن لا مؤشرات على وجود أحياء تحت الأنقاض.
وأوضحت أمس الجمعة، انتهاءها من عمليات البحث والإنقاذ والانتقال لمرحلة البحث والانتشال، وذلك بعد خمسة أيام من كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا.
وأوضحت المنظمة في بيان صحافي، انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بشمال غربي سوريا، والبدء بعمليات البحث والانتشال، وذلك "بعد شبه انعدام لوجود أحياء".
وذكرت في مؤتمر صحافي: "بعد مرور 5 أيام على كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا فجر الاثنين 6 فبراير/شباط، أعلنت فرقنا اليوم الجمعة 10 فبراير/شباط انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بالزلزال شمال غربي سوريا والبدء بعمليات البحث والانتشال بعد شبه انعدام لوجود أحياء".