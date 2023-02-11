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اسعار صرف الدولار والسعودي والفارق بين عدن وصنعاء

السبت 11 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف الريال اليمني مقابل (الدولار-السعودي)السبت - 11/02/2023

#صنعاء

-الدولار الأمريكي

شراء = 545 بيع = 550 

-الريال السعودي

شراء = 145.50 بيع = 146

#عدن 

-الدولار الأمريكي

شراء = 1240 بيع = 1255

-الريال السعودي

شراء = 330 بيع = 333 

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