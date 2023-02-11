اسعار صرف الدولار والسعودي والفارق بين عدن وصنعاء

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أسعار صرف الريال اليمني مقابل (الدولار-السعودي)السبت - 11/02/2023
#صنعاء
-الدولار الأمريكي
شراء = 545 بيع = 550
-الريال السعودي
شراء = 145.50 بيع = 146
#عدن
-الدولار الأمريكي
شراء = 1240 بيع = 1255
-الريال السعودي
شراء = 330 بيع = 333