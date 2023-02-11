الانتفاضة الإيرانية مستمرة بهتافات وشعارات تصل إلى خامنئي

السبت 11 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تستمر الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني بالتجمعات وترديد الهتافات وكتابة الشعارات وتدمير معالم الرموز الحكومية، بالتزامن مع احتفالات للنظام بمناسبة ذكرى «ثورة 1979» في مختلف أنحاء إيران، وفق موقع «إيران إنترناشيونال» أمس (الجمعة)، في حين أفرجت السلطات، عن صحافي أمس، وعن سبع ناشطات أول من أمس (الخميس)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتقلت السلطات الإيرانية آلاف الأشخاص منذ اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد، إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) بعد أيام على اعتقالها من شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.

وأفادت «إيران إنترناشيونال» بأنها حصلت على مقطع فيديو يُظهر مجموعة من النساء يرددن أغنية «لأجل» في مترو الأنفاق بالعاصمة طهران.

ورددت مجموعة من النشطاء المدنيين والسياسيين شعارات مثل «الحكومة القمعية يجب تدميرها» و«المرأة، الحياة، الحرية» أمام سجن إيفين بطهران مساء الخميس، بعد الإفراج عنهن من السجن، وهن: صبا كردفشاري، وفريبا أسدي، وعلياء مطلب زاده، وبرستو معيني، وزهرا صفائي، كلاره عباسي، وشهرة حسيني من بين النساء اللاتي تم إطلاق سراحهن من السجن.

كما استمرت كتابة الشعارات المناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية، حيث أرسل أحد المتابعين مقطع فيديو، قال خلاله إن شعار «المرأة، الحياة، الحرية» أصبح يُكتب في كل مكان حتى في القرى.

وتم إرسال مقطع فيديو آخر إلى «إيران إنترناشيونال» يُظهر أن المتظاهرين كتبوا شعار «الموت لخامنئي» على الثلج.

واستمر تدمير معالم الرموز الحكومية في أماكن مختلفة، حيث يُظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مواطناً يُنزل عَلَم النظام ويرميه في سلة مهملات بمدينة جوانرود غربي البلاد.

ويُظهر مقطع فيديو آخر حصلت عليه «إيران إنترناشيونال» حرق متظاهرين لافتات حكومية لذكرى ثورة 1979 في كرمان شرقي البلاد.

وفي مقطع فيديو آخر يظهر مواطن في كرج وهو يمزّق ملصقات وإعلانات حكومية ويهتف «الموت للجمهورية المنبوذة».

كما واصل أهالي وأقارب ضحايا الانتفاضة الشعبية الحضور عند مقابر أحبائهم وتكريمهم عبر وضع الورود على المقابر.

- زاهدان وخرج أهالي زاهدان، جنوب شرقي إيران، أمس، إلى الشوارع للأسبوع الـ19 على التوالي. كما نظّم أهالي مدينة كاليكش، احتجاجات مناهضة للنظام. وفي سنندج، خرج الأهالي للشوارع وطالبوا بالإفراج عن رجل الدين إبراهيم كريمي الذي يعتقله نظام طهران.

وهتف المتظاهرون في مظاهرة زاهدان، أمس: «هذه رسالتنا الأخيرة... الهدف إسقاط النظام»، و«الموت لخامنئي» و«اللعنة على الخميني»، و«قسماً بدماء الرفاق، صامدون حتى النهاية»، و«أيها الباسيجي والحرس الثوري أنتم دواعشنا»، و«الكردي والبلوشي والأذري... إخوة ومساواة»، وفقاً لـ«إيران إنترناشيونال».

ورفع عدد من المحتجين في مظاهرات زاهدان لافتات طالبوا فيها بإطلاق سراح رجل الدين عبد المجيد مراد زاهي، أحد المقربين من مولوي عبد الحميد.

وفي مدينة كاليكش، شمال إيران، نظّم الأهالي مظاهرات أمام منزل محمد حسين كركيج دعماً لإمامهم المعزول من صلاة الجمعة بمدينة آزادشهر.

وفي الأسبوع الماضي، قام أحد المتظاهرين بقراءة بيان نيابةً عن الشباب السنّي، شمالي إيران، أشار خلاله إلى الفقر والحرمان واضطهاد البلوش منذ فترة حكم البهلوي، وقال: «بعد الثورة وخلال حكم الجمهورية الإسلامية، تمت إضافة الاعتقال والاغتيال والاستدعاء والإعدام والقتل الجماعي إلى تلك المعاناة أيضاً».

كما أدان الشباب السني، شمالي إيران، في بيانهم، استدعاء واعتقال رجال الدين السنة