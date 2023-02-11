اشتعال حرب العقوبات من جديد… واشنطن تدرج 6 شركات صينية على القائمة السوداء

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أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ستّ شركات صينية ناشطة ببرنامج الفضاء الصيني وتصنيع المناطيد على القائمة السوداء، بدعوى "دعمها مشاريع بكين للتجسس".
وجاء في بيان الوزارة: "أوضحت حكومة الولايات المتحدة أن نشاط الشركات الست المذكورة يتعارض مع مصالح الأمن الوطني أو السياسة الخارجية لبلادنا".
وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أعلن البيت الأبيض أن الجيش الأمريكي أسقط جسما حلّق على ارتفاع 40 ألف قدم فوق مياه ألاسكا الأمريكية.
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتطلع إلى رفع حطام الجسم الطائر الذي سقط على مساحات بحرية متجمدة، حيث حجمه أقل بكثير من المنطاد الصيني الذي تم إسقاطه مؤخرا.
وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الجسم الطائر يمكنه المناورة، ولم يتم تحديد هويته بعد