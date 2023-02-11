تركيا تنشر حصيلة جديدة وبأرقام مخيفة وصادمة وغير نهائية لضحايا ومصابي كارثة الزلزال

السبت 11 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة الزلزال إلى 20 ألفا و318 شخصا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" في هطاي، الجمعة، حيث أكد أن الأمة التركية تواجه كارثة غير مسبوقة.

وأضاف قوجة أن عدد الإصابات جراء الزلزال ارتفع إلى 80 ألفا و52 شخصا.

وأردف: "بعد الاستجابة الطارئة لمواطنينا الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض، نقلنا إجمالا 20 ألف مصاب إلى الولايات (لم يحددها) خارج المنطقة لمواصلة علاجهم عن طريق الإسعاف الجوي والبري والبحري".