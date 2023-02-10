جيولوجيون سعوديون: ألف هزة تضرب البحر الأحمر يوميا وهناك مناطق زلزالية منذ ملايين السنيين

الجمعة 10 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للجيولوجيين السعوديين، عبد العزيز بن لعبون، أن البحر الأحمر على امتداده من باب المندب حتى خليج العقبة يتعرض يوميا لما لا يقل عن ألف هزة أرضية. وأشار لعبون إلى أن تلك الهزات الأرضية في معظمها تكون هزات غير محسوسة.

ولفت إلى أن المناطق التي شهدت الزلزال في سوريا وتركيا وفلسطين ولبنان هي في الأصل مناطق زلزالية منذ ملايين السنين، لذا يحدث بها تصدع وزلازل. ونوّه بأن المناطق المعرضة للزلازل تمتد من جنوب خليج العقبة بالالتقاء بالبحر الأحمر إلى جنوب شرق تركيا،.

مبينا أنّه يُمكن أن تحدث فيها الزلازل في أي لحظة، سواء كانت زلازل مبدئية أولية أو ارتدادية، وتتراوح قوتها من 1إلى 8 درجات على مقياس ريختر.