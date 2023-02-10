إشادة رئاسية بجهود الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت

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اشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بجهود دور الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت في التصدي للهجوم الارهابي المسلح، وإلقاء القبض على مرتكب الجريمة.
جاء ذلك خلال اطلاعه على الحالة الصحية للجندي سالم عوض البحسني ومستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها في المستشفى، جراء تعرضه لهجوم مسلح صباح الأربعاء في مدينة المكلا..
مشيداً بشجاعته مع الحادث الجبان والغادر وبسالته في التصدي للهجوم الإرهابي المسلّح الذي تعرّض له.
واكد البحسني، خلال الاتصال الهاتفي بالجندي سالم البحسني، حرص المجلس الرئاسي واهتمامه بالجنود وصف الضباط والضباط، خصوصًا المتميزين والشجعان والمنضبطين في أداء واجباتهم.
من جانبه عبّر الجندي البحسني، عن خالص شكره وتقديره وعظيم امتنانه، لاهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الذي يولي الجنود اهتمامًا بالغًا، ويتابع عن كثب قضاياهم وهمومهم، ويوجه بتقديم الدعم اللازم لهم.