اليمن تحصد المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الدولية في الحساب_الذهني من بين 15 دولة

الجمعة 10 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- جواد النابهي

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بمشاركة 15 دولة عربية وآسيوية وافريقية إلى جانب بلجيكا وفرنسا ،حققت اليمن المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الدولية للحساب الذهني والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية والتي شهدت مشاركة اكثر من 15 دولة ، .

حيث حصلت الطفلة اليمنية رفاء محمد سالم مدرسة الشهيدة نعمة رسام البالغة من العمر 11 سنة على لقب البطولة العالمية بتحقيقها العلامة (الدرجة) النهائية ، بعد قيامها بالإجابة على 100 مسألة حسابية من خمسة أرقام وبأقل من عشر دقائق ،.

فيما حققت الطفلة جوري فؤاد العامري مدرسة زيد الموشكي المركز الثاني ، هذا وقد حصلت الطفلة حلا خليل مدرسة الشهيدة نعمة رسام على المركز الثالث والذي شاركها بذلك الطفل عمرو عادل مدرسة جيل الغد بحصوله على المركز الثالث مكرر.

هذا وبعد تكريم أصحاب الثلاثة المراكز الأولى تم تكريم أصحاب المركز الرابع فما بعده ، حيث حصدت الطفلة أنهار طارق القاضي مدرسة الشهيدة نعمة رسام على كأس ومدالية بعد تحقيقها المركز الرابع في المسابقة.

كما وجهت عدة أطراف اعلامية ورياضية بريكاتها لإدارة مدرسة الشهيدة نعمة رسام وكذا إدارة مدرسة زيد الموشكي وإدارة مدرسة جيل الغد على هذا التتويج وتربعهم على 15 دولة في الحساب الذهني .