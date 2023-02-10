زلزال تركيا.. اسرة يمنية تحت الأنقاض وحصيلة الضحايا من اليمنيين ترتفع

الجمعة 10 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 454

أعلنت أسرة يمنية في تركيا فقدان طفل من أبنائها جراء الزلزال الذي ضرب مدنا عدة في تركيا وسوريا، الأسبوع الماضي، مخلفا آلاف الضحايا.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات لأب يمني يؤكد فقدان طفل له في السادسة عشرة من العمر، فيما لا تزال أم الطفل وخالته وشقيقته الرضيعة تحت الأنقاض.

والثلاثاء، أعلنت السفارة اليمنية في تركيا وفاة طالب دكتوراة وزوجته، جراء الزلزال الذي ضرب تسع محافظات تركية وعددا من المناطق السورية.

وحتى الآن أفادت السفارة والجالية اليمنية، في بيان الخميس، بارتفاع عدد الضحايا اليمنيين إلى تسعة أشخاص قتلى، فيما بلغ عدد المتضررين مائة واثنين وسبعين شخصا، فيما لا يزال العدد مرشحا للارتفاع.

وأوضحت السفارة اليمنية في أنقرة، خلال بيان يوم الخميس، إن عدد المفقودين وصل الى 9 مواطنين، 7 في مدينة هاتاي، ومواطن يمني في مدينة ملاطيا، ومواطن يمني لم يتم تحديد مكان تواجده حتى الآن، وجاري المتابعة مع الجهات المعنية التركية لمعرفة مصيرهم وعمليات الانقاذ مستمرة.

واوضحت انه تم التواصل بشكل مباشر مع زوجة أحد المفقودين الناجية من الزلزال والاطمئنان على صحتها وعلى صحة طفلتها المولودة أثناء عملية الانقاذ، وحاليا يتم الترتيب لخروجهما من المستشفى بعد استكمال الاجراءات المتبعة.

ولفتت ان عمليات الانقاذ جارية من قبل فرق الطوارئ وتعمل بحذر شديد من اجل اخراج العالقين في المناطق المنكوبة من تحت الانقاض، مشيرة ان التنسيق مستمر من قبل السفارة مع الجهات المعنية التركية لمعرفة مصير رعاياها.

واهابت السفارة اليمنية في انقرة بأبناء الجالية والطلبة الدارسين بتوخي الحيطة والحذر جراء زلزال جنوب ووسط تركيا.

وأكدت السفارة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التركية، متمنين للجميع الأمن والسلامة، داعية للتواصل مع السفارة على مدار الساعة حول أية مستجدات طارئة على أرقام التواصل المعلنة.

وفي آخر تحديث، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) ارتفاع حصيلة الوفيات، جراء كارثة الزلازل جنوبي تركيا، إلى 18 ألفا و342 والإصابات إلى 74 ألفا 242 شخصًا، فيما ارتفع عدد الهزات الارتدادية إلى 1509، وإجلاء 75 ألفا و780 شخصا من المتضررين من الولايات العشرة المنكوبة.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلََّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.