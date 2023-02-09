المبعوث الأممي ينهي زيارة عمان عقب مباحثات مع الحوثيين ووسطاء عمانيين لإنقاذ الهدنة اليمنية

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قالت الامم المتحدة ان مبعوثها الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، انهى اليوم الخميس زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط في اطار جولة بالمنطقة شملت الرياض وعدن للدفع باتجاه احياء عملية السلام المتعثرة في اليمن.
وجاء في بيان لمكتب الوسيط الدولي، ان غروندبيرغ عقد لقاءات في مسقط مع وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة الحارثي، ووسطاء عمانيين عمانيين آخرين، وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام، لمناقشة سبل البناء على التهدئة الحالية وبدء عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل مستدام.