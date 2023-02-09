لماذا قررت الدوحة إلغاء حفل للفنان عمرو دياب ؟

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قررت جهة قطرية، بوم امس ، إلغاء حفل للفنان المصري عمرو دياب كان مقررا 14 فبراير/شباط الجاري بعد كارثة زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا.
وقالت "جزيرة المها" (الشركة المنظمة) في بيان، أنه "تم إلغاء حفل عمرو دياب في ناموس 14 فبراير نظرا للكارثة الإنسانية التي ألمّت بالشعبين الشقيقين في سوريا وتركيا".
وأضاف البيان، "كما تتقدم جزيرة المها إلى أهالي الضحايا بأحر التعازي وتتمنى للجرحى الشفاء السريع".
وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين