السعودية .. اول دولة عربية تحصل على تويتر بلو . خدمة جديدة

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أصبحت السعودية أول دولة عربية يتم فتح المجال أمام سكانها للحصول على خدمة "تويتر بلو" الجديدة، واحدة من النوافذ التي تحتوي اليوم على أحدث الميزات والخصائص غير المتواجدة في الحسابات الاعتيادية.
وقالت تويتر في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن خدمة "تويتر بلو" المدفوعة باتت متاحة في 12 دولة، بعد أن تمت إضافة السعودية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا إليها، بحسب موقع 24 الامارات.
وكانت الخدمة طُرحت للمرة الأولى في أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان. ويعوّل "زعيم تويتر" إيلون ماسك على هذه الخدمة الجديدة في تحقيق المزيد من الإيرادات.
** طريقة الاشتراك افتح تطبيق تويتر.
انقر على صورة الملف الشخصي.
اختر "Twitter Blue".
اضغط على زر الاشتراك.
** مميزات الخدمة ويوفر الاشتراك الشهري إمكانية الوصول الحصري إلى الميزات الفريدة التي تتيح تخصيص تجربة المستخدم على "تويتر" من بينها إمكانية تعديل التغريدة بعد نشرها، والحصول على
علامة التوثيق الزرقاء، والعديد من الميزات التي يبدو أنها لن تصل أبداً إلى المستخدم العادي