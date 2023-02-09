عاجل : وفد عسكري رفيع من قيادة التحالف يصل مدينة عدن ووزير الدفاع يعقد لقاء هاما معهم .. تفاصيل

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استقبل وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، وفدا عسكريا رفيعا من قيادة تحالف دعم الشرعية برئاسة اللواء حامد محمد الغامدي.
وفي اللقاء تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بما يعزز من رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، ورفع الروح المعنوية، والاستعداد لكل الاحتمالات الواردة
. وشرح وزير الدفاع طبيعة الموقف العسكري في مختلف جبهات القتال، في ظل الاعتداءات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الارهابية في مختلف الجبهات...
مثمنا الدعم السخي من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفهم الدائم والداعم للسلطة الشرعية والشعب اليمني في مواجهة المشروع الإيراني ممثلا بذراعها مليشيا الحوثي الإرهابية.
بدوره أكد اللواء الركن حامد الغامدي موقف التحالف الثابت والداعم للشعب اليمني وقواته المسلحة حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق السلام الدائم.