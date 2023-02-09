وفد جماعة الحوثي يلتقي مسئولا ايرانيا وترتيبات للقاء مع وزير الخارجية السعودي

الخميس 09 فبراير-شباط 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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التقى وفد جماعة الحوثي المفاوض، الأربعاء، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي أصغر خاجي.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن “خاجي، التقى في العاصمة العمانية مسقط مع وفد جماعة الحوثي المفاوض برئاسة رئيس وفد الجماعة محمد عبد السلام”.

ونقلت الوزارة عن خاجي تأكيده، “أن لا حل عسكري للأزمة اليمنية مرحبا بالجهود السياسية المبذولة لتمديد وقف إطلاق النار ورفع الحصار في اليمن”.

والإثنين، قال مراسل وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن “سلطنة عمان تسعى لترتيب اجتماع بين رئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام ووزير الخارجية السعودي الذي وصل مسقط لبحث المبادرة العمانية في الملف اليمني”.

يأتي ذلك، بالتزامن مع جولة المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى المنقطة، وعقده مباحثات في الرياض وفي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في سياق الجهود الأممية التي يواكبها جهد إقليمي ودولي لإحلال السلام في اليمن.