ارتفاع حصيلة الزلزال بتركيا إلى أرقام جديدة ومخيفة وأردوغان يعلن حزمة مساعدات للمتضررين

الخميس 09 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 12 ألفا و391 حتى الساعة 03:00 (تغ +3) من فجر الخميس.

وذكرت "آفاد" في بيان، أن عدد المصابين ارتفع إلى 62 ألفا و914، لافتة إلى وقوع 1052 هزة ارتدادية عقب الزلزالين اللذين ضربا قهرمان مرعش فجر يوم 6 شباط/ فبراير الجاري.

وأشارت إلى أن عدد المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ من تركيا والخارج بلغ 22 ألفا و277.

وأوضحت "آفاد" أن إجمالي عدد العاملين في المنطقة من مختلف المؤسسات التركية بلغ 110 آلاف و571.

وذكرت أنه تم الانتهاء من نصب 73 ألفا و911 خيمة لإيواء المتضررين في مختلف المناطق التي تعرضت للزلازل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال جولة في ولاية قهرمان مرعش، التي وصلها اليوم لتفقد الأوضاع فيها عقب الكارثة، عن التعاقد مع فنادق في ولايات أنطاليا ومرسين وألانيا، من أجل استضافة المتضررين الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال.

وأضاف: "فليطمئن مواطنونا، لا يمكن أن نمسح ببقائهم في العراء". وتابع: "حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال، والدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

وأعلن الرئيس التركي عن منح كل عائلة متضررة من الزلزال، مبلغ 10 آلاف ليرة تركية في كل مرحلة، وقال: "مثلما نفذنا حملات لبناء مساكن بمناطق كوارث أخرى، سننجز نفس المشاريع في الولايات العشر المتضررة من زلزال قهرمان مرعش".

وتلقى أردوغان فور وصوله إلى المنطقة المنكوبة، تفصيلات من وزير الداخلية سليمان صويلو وعدد من المسؤولين الآخرين عن مجمل الأوضاع في المنطقة وجهود الإنقاذ والإغاثة.

كما تفقد مخيما أقيم في ملعب المدينة، ونصبت فيها الخيام لإيواء المتضررين جراء الزلزال في المنطقة.

ويعتزم أردوغان التوجه لاحقًا إلى ولاية هطاي التي شهدت دمارًا كبيرًا بسبب الزلزال. والثلاثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في عشر ولايات تركية تضررت من زلزال ولاية كهرمان مرعش.

والولايات العشر هي: أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

وفي السياق، قال وزير البيئة والتطوير العمراني والمناخ التركي مراد قوروم، إن الزلزال أثر على حياة 13 مليونا و500 ألف شخص، مؤكدا أن عمليات الإنقاذ متواصلة على الرغم من الظروف الجوية الصعبة.

وأشار إلى أن الحكومة التركية تعمل على توفير الكهرباء في المناطق المتضررة بشكل تدريجي بدءا من مساء اليوم الأربعاء، وقال: "نحن في مواجهة كارثة كبرى ضربت منطقة مساحتها ألف كيلومتر مربع".

ودعا المواطنين إلى عدم دخول المنازل المتضررة، موضحا أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 900 مبنى منهار.

وكشف عن تسجيل 684 هزة ارتدادية في منطقة الزلزال جنوب تركيا حتى الآن، بعضها كان بشدة عالية.

إلى ذلك، تجدد الحريق في ميناء إسكندرون، الذي اندلع عقب الزلزال المدمر بتركيا وسوريا، رغم الإعلان عن إخماده من قبل وزارة الدفاع التركية في وقت سابق.

وقالت وزارة الزراعة التركية، الأربعاء، إن طائرة هليكوبتر وطائرة أخرى تكافحان حريقا اندلع مجددا في ميناء إسكندرون في جنوب البلاد بعد إخماده أمس الثلاثاء.

وجرى تعليق العمليات في الميناء بعد اندلاع حريق بسبب الزلازل والهزات الارتدادية المدمرة التي هزت المنطقة يوم الاثنين كما أنه جرى تحويل سفن الشحن إلى موانئ أخرى