انطلاق أكبر حدث تقني للمملكة في مدينة جدة اليوم الخميس

الخميس 09 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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برعاية الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة ، تطلق جامعة جدة ممثلة بكلية علوم وهندسة الحاسب اليوم الخميس، "هاكثون جدة الأجمل" أكبر حدث تقني في مدينة جدة.

ويهدف "الهاكثون" سينطلق بمركز المؤتمرات بجامعة جدة، ويعد أحد المبادرات المشاركة في ملتقى مكة الثقافي السابع من جامعة جدة، إلى التقاء المهتمين بالعالم الرقمي وتطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الإلكترونية الرقمية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي ذلك بهدف تعزز استخدام التقنية بمدينة جدة، واكتشاف القدرات الرقمية للشباب والشابات، وتنمية قدراتهم وتطوير أفكارهم