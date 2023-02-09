جيمس ويب يعثر بمحض الصدفة على أصغر كويكب حتى الآن تحذير تركي من تسونامي محتمل بعد الزلزال المدمر.. يهدد 14 دولة مشاهد تظهر حجم الدمار الذي خلفه زلزال تركيا.. كل شيء تغير ارتفاع حصيلة الزلزال بتركيا إلى أرقام جديدة ومخيفة وأردوغان يعلن حزمة مساعدات للمتضررين 6 طائرات تهبط في مطار دمشق محملة بمساعدات من عدة دول منها عربية انطلاق أكبر حدث تقني للمملكة في مدينة جدة اليوم الخميس عطل مؤقت يضرب موقع تويتر في نشر التغريدات عالم جيولوجيا يحذر من إمكانية تعرض دولة عربية لزلازل قوية.. وينصح بخطوة “ضرورية” بروفيسور يكشف فوائد الزلازل والبراكين الـ5 للبشرية: لولاها هذا ما كان سيحدث للأرض رئيس الوزراء يستعرض مع السفير الاماراتي الجديد لدى اليمن مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية
برعاية الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة ، تطلق جامعة جدة ممثلة بكلية علوم وهندسة الحاسب اليوم الخميس، "هاكثون جدة الأجمل" أكبر حدث تقني في مدينة جدة.
ويهدف "الهاكثون" سينطلق بمركز المؤتمرات بجامعة جدة، ويعد أحد المبادرات المشاركة في ملتقى مكة الثقافي السابع من جامعة جدة، إلى التقاء المهتمين بالعالم الرقمي وتطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الإلكترونية الرقمية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويأتي ذلك بهدف تعزز استخدام التقنية بمدينة جدة، واكتشاف القدرات الرقمية للشباب والشابات، وتنمية قدراتهم وتطوير أفكارهم