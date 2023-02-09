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عطل مؤقت يضرب موقع تويتر في نشر التغريدات

الخميس 09 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أبلغ مستخدمو "تويتر" عن عدم قدرتهم على نشر التغريدات من الأجهزة المكتبية أو المحمولة لمدة 90 دقيقة مساء الأربعاء، حيث تلقوا رسالة تقول ، "لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال التغريدات".

وظهرت للمستخدمين رسائل تقول "لم يتم إرسال تغريدة" و"نأسف لأننا لم نتمكن من إرسال تغريدتك.

هل ترغب في إعادة محاولة هذه التغريدة أو حفظها في المسودات؟ ".

ولم يتمكن المستخدمون أيضا من إرسال رسائل مباشرة أو تحميلها. أثناء تعطل الموقع ، كان المستخدمون قادرين على التغريد عن طريق جدولة منشوراتهم باستخدام أيقونة التقويم في أسفل مربع الرسالة.

ولم تعلن شركة "تويتر" عن أي تحديث الأربعاء.

وليس من الواضح ما إذا كان التغيير ذلك اليوم مقصودا أم أنه خلل مؤقت

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