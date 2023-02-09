انطلاق أكبر حدث تقني للمملكة في مدينة جدة اليوم الخميس عطل مؤقت يضرب موقع تويتر في نشر التغريدات عالم جيولوجيا يحذر من إمكانية تعرض دولة عربية لزلازل قوية.. وينصح بخطوة “ضرورية” بروفيسور يكشف فوائد الزلازل والبراكين الـ5 للبشرية: لولاها هذا ما كان سيحدث للأرض رئيس الوزراء يستعرض مع السفير الاماراتي الجديد لدى اليمن مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية قيادات المقاومة الشعبية في تعز تعقد اجتماعا موسعاً - أقرت أولويات المرحلة ودعت أبناء الشعب إلى الالتفاف حول مشروع الدولة اليمنية الموحدة الانتقالي يبلغ الأمم المتحدة تمسكه بمشروع تمزيق اليمن ويضع شروطاً تعجيزيه للمشاركة في المشاورات وجه رسالة قوية للانتقالي.. الارياني يدعو كافة القوى الوطنية الى الطريق الأوحد والأقصر لاستعادة الدولة ملتقى العلماء والدعاة في مأرب يستعرض الأدوار الواجبة في مواجهة الخرافات الحوثية أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم
أبلغ مستخدمو "تويتر" عن عدم قدرتهم على نشر التغريدات من الأجهزة المكتبية أو المحمولة لمدة 90 دقيقة مساء الأربعاء، حيث تلقوا رسالة تقول ، "لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال التغريدات".
وظهرت للمستخدمين رسائل تقول "لم يتم إرسال تغريدة" و"نأسف لأننا لم نتمكن من إرسال تغريدتك.
هل ترغب في إعادة محاولة هذه التغريدة أو حفظها في المسودات؟ ".
ولم يتمكن المستخدمون أيضا من إرسال رسائل مباشرة أو تحميلها. أثناء تعطل الموقع ، كان المستخدمون قادرين على التغريد عن طريق جدولة منشوراتهم باستخدام أيقونة التقويم في أسفل مربع الرسالة.
ولم تعلن شركة "تويتر" عن أي تحديث الأربعاء.
وليس من الواضح ما إذا كان التغيير ذلك اليوم مقصودا أم أنه خلل مؤقت