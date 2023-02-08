عالم جيولوجيا يحذر من إمكانية تعرض دولة عربية لزلازل قوية.. وينصح بخطوة “ضرورية”

الأربعاء 08 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حذر عالم جيولوجيا مصري، اليوم الأربعاء، من إمكانية تعرض مصر لزلازل قوية، على خلفية تعرض جزر الكوريل الروسية وجنوب كازاخستان لهزة أرضية، يوم أمس الثلاثاء، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

عالم جيولوجيا مصري يحذر

وقال العالم الجيولوجي المصري الدكتور محمد الجزار، إن حدوث الزلازل في نفس الوقت في مناطق متفرقة حول العالم “روسيا، تركيا، سوريا، كازاخستان” ليس له سبب معين.

ونقل موقع الشروق عن الجزار إن الربط بين زلزال تركيا والدراسة الصينية التي تزعم توقف دوران لب الأرض هو “كلام فارغ”.

كما أوضح أن “العلماء فشلوا في اختراق الأرض للوصول إلى مركزها، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يعرف سرعة لب الأرض”، مؤكداً أن “الأرض ستفنى في حال توقف مركزها عن الدوران”.

وتابع العالم المصري: “يجب التفرقة بين الزلازل التي تحدث بسبب الصدع والفوالق، والزلازل التي تحدث بسبب البراكين”، موضحاً أن سبب الزلزال الذي تعرضت له تركيا وسوريا هو “الصدع الإفريقي”، الذي نشأ نتيجة تكون القارات وانفصالها عن بعضها.

وأشار إلى أن مصر معرضة لحدوث الزلازل بسبب وقوعها مع تركيا وسوريا في منطقة “الصدع الإفريقي”، الذي يمتد من القاهرة الكبرى حتى دول شمال المتوسط بما يشمل اليونان، ويمتد من أقصى الحدود الغربية لقارة إفريقيا حتى فلسطين وإيران.

وحذر الجزار من خطورة “الصدع الإفريقي”، ناصحاً الجهات المعنية في مصر بتتبع ما يسمى بـ”النقاط الاسترشادية”، التي تتنبأ بالزلازل قبل وقوعها، مثلما تتعامل أمريكا مع فالق كاليفورنيا.