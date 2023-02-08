عالم جيولوجيا يحذر من إمكانية تعرض دولة عربية لزلازل قوية.. وينصح بخطوة “ضرورية” بروفيسور يكشف فوائد الزلازل والبراكين الـ5 للبشرية: لولاها هذا ما كان سيحدث للأرض رئيس الوزراء يستعرض مع السفير الاماراتي الجديد لدى اليمن مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية قيادات المقاومة الشعبية في تعز تعقد اجتماعا موسعاً - أقرت أولويات المرحلة ودعت أبناء الشعب إلى الالتفاف حول مشروع الدولة اليمنية الموحدة الانتقالي يبلغ الأمم المتحدة تمسكه بمشروع تمزيق اليمن ويضع شروطاً تعجيزيه للمشاركة في المشاورات وجه رسالة قوية للانتقالي.. الارياني يدعو كافة القوى الوطنية الى الطريق الأوحد والأقصر لاستعادة الدولة ملتقى العلماء والدعاة في مأرب يستعرض الأدوار الواجبة في مواجهة الخرافات الحوثية أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم باحث أثار ضجة كبيرة وجدل واسع.. هل تنبأ فعلا بزلزال تركيا وسوريا وما علاقة حركة الكواكب؟ كم مترا تحركت تركيا على وقع زلزال فجر الاثنين المدمر؟
كشف البروفيسور السعودي عبدالعزيز بن لعبون، فوائد الـزلازل والبراكين للبشرية، قائلاً: “فلولاها بعد أمر الله لانفجرت الأرض”.
بروفيسور يكشف فوائد الزلازل والبراكين للبشرية
وقال بن لعبون: “الـزلازل والبراكين نواميس لا تحدث إلا بأمر الله ومشيئته”، مبيناً أن لها فوائد عظيمة، بالرغم من التدمير والرعب والهلاك الذي تُحْدِثه.
وأضاف: “من فوائدها توازن القشرة الأرضية، وخروج صخور ومعادن جديدة وانبعاث غازات، وأهم فائدة لها هو ما يحدث من تنفيس للأرض عند حدوث الـزلازل والبراكين، فلولاها بعد أمر الله لانفجرت الأرض”.
وأكد البروفيسور خلال حلقة “يا هلا” على روتانا خليجية “وجوب وضع أُطر وأسس لعمليات بناء المساكن والمرافق؛ لكي تمتص الـزلازل، كما في بعض الدول، كما أشار إلى أهمية إخلاء بؤر الـزلازل والبراكين من السكان”.