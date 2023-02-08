بروفيسور يكشف فوائد الزلازل والبراكين الـ5 للبشرية: لولاها هذا ما كان سيحدث للأرض

الأربعاء 08 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف البروفيسور السعودي عبدالعزيز بن لعبون، فوائد الـزلازل والبراكين للبشرية، قائلاً: “فلولاها بعد أمر الله لانفجرت الأرض”.

بروفيسور يكشف فوائد الزلازل والبراكين للبشرية

وقال بن لعبون: “الـزلازل والبراكين نواميس لا تحدث إلا بأمر الله ومشيئته”، مبيناً أن لها فوائد عظيمة، بالرغم من التدمير والرعب والهلاك الذي تُحْدِثه.

وأضاف: “من فوائدها توازن القشرة الأرضية، وخروج صخور ومعادن جديدة وانبعاث غازات، وأهم فائدة لها هو ما يحدث من تنفيس للأرض عند حدوث الـزلازل والبراكين، فلولاها بعد أمر الله لانفجرت الأرض”.

وأكد البروفيسور خلال حلقة “يا هلا” على روتانا خليجية “وجوب وضع أُطر وأسس لعمليات بناء المساكن والمرافق؛ لكي تمتص الـزلازل، كما في بعض الدول، كما أشار إلى أهمية إخلاء بؤر الـزلازل والبراكين من السكان”.