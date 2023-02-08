رئيس الوزراء يستعرض مع السفير الاماراتي الجديد لدى اليمن مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية

الأربعاء 08 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - سبأ

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، سفير دولة الامارات العربية المتحدة الجديد لدى اليمن محمد الزعابي، عقب تسليم أوراق اعتماده لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.

جرى خلال المقابلة مناقشة الجوانب المتصلة بتوطيد التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، وتطوير آليات العمل المشترك على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية، بما ينسجم وخصوصية العلاقات والبعد التاريخي للعلاقات اليمنية الإماراتية.

كما جرى استعراض مستجدات الوضع على الساحة الوطنية، والجهود الاقليمية والدولية لاستئناف العملية السياسية وإحلال السلام، والتنسيق بين الحكومة وتحالف دعم الشرعية إزاء استمرار تعنت ورفض مليشيا الحوثي الإرهابية للجهود الأممية والاقليمية والدولية.

ورحب رئيس الوزراء بالسفير الزعابي .. مؤكداً أنه سيحظى بكافة أشكال الدعم والتعاون من قبل الحكومة في سبيل القيام بمهامه الدبلوماسية في خدمة العلاقات الأخوية على النحو المطلوب.

من جانبه أكد السفير الاماراتي، أنه سيبذل قصارى جهده في سبيل تعزيز العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة.