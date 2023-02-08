قيادات المقاومة الشعبية في تعز تعقد اجتماعا موسعاً - أقرت أولويات المرحلة ودعت أبناء الشعب إلى الالتفاف حول مشروع الدولة اليمنية الموحدة

الأربعاء 08 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس -غرفة الأخبار

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أشادت قيادات المقاومة الشعبية وفروعها بالمديريات بمحافظة تعز بصمود أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهات والمواقع المختلفة، وأكدوا على تفعيل امكانيات المجتمع والشعب وحشد الطاقات المختلفة لتعزيز ذاك الصمود الأسطوري .

وأكد اللقاء الموسع الذي عقد صباح اليوم وضم قيادة المقاومة الشعبية بالمحافظة وقيادات فروعها بالمديريات على تعزيز الصمود الذي يبديه أبناء الشعب اليمني في جميع محافظات الجمهورية وعلى وجه الخصوص أبناء محافظة تعز والالتفاف المجتمعي الواسع للتصدي لكل المخاطر والتهديدات التي تواجه المشروع الوطني.

وناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع ومواقف المقاومة الشعبية حيالها وأقروا أولويات وآليات العمل في المرحلة القادمة والتي ستنفذ بالتنسيق مع قيادة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية كما أكد اللقاء على ضرورة تعزيز علاقة المقاومة بكافة الأطراف الوطنية وشركاء النضال في معركة التحرير ضد الميليشيا الحوثية المعتدية والغاشمة، والحرص الكامل على التواصل مع مختلف الأطراف التي تتقاسم المقاومة الشعبية معها التضحيات والهدف المشترك .

‏ودعت القيادات الميدانية المجتمعة جميع أبناء الشعب اليمني إلى الاستمرار في صمودهم والتفافهم حول مشروع الدولة اليمنية الموحدة ، في وجه كافة المشاريع التي تستهدف الوطن وتضر بمستقبله والعمل على تجسيد الوحدة الوطنية ومبادئ الجمهورية والديمقراطية في جميع المحطات والمواقف.

‏وأكد اللقاء على أن ثوابت المقاومة الشعبية ومبادئها الراسخة هي نفسها ثوابت الجمهورية اليمنية الراسخة والضاربة في أعماق الأرض وأن أي مقاربة أو مسار للحل السياسي، أو أي تفاهمات تضر بمصالح اليمن أو تنتقص من حق الشعب اليمني أو تهدد وحدته وسلامة أراضيه وتنتقص من حريته كرامته ، لا تمثل شعبنا ولا تعبر عن نضالاته.

وختم المجتمعون "أن المقاومة ستظل في حالة يقظة تامة لما يدور في الكواليس المظلمة ، عاقدة العزم على إفشال كل ما يتعارض مع ثوابت الدولة اليمنية ومشروعنا الوطني الذي ظهرت ملامحه جلية في مخرجات الحوار الوطني الشامل والمعززة بقرارات الشرعية الدولية ."

حضر اللقاء قيادة مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظة و جميع أعضاء مجالس المقاومة بالمديريات والعزل وممثلين عن الجيش الوطني وقادة الجبهات والمواقع وممثلين عن السلطة المحلية والمشايخ والوجاهات الاجتماعية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة.