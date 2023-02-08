الانتقالي يبلغ الأمم المتحدة تمسكه بمشروع تمزيق اليمن ويضع شروطاً تعجيزيه للمشاركة في المشاورات

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جددت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، الأربعاء، تمسكها بـ "الإنفصال" وما أسمته بـ "حل الدولتين"، بالرغم من مشاركتها في الحكومة والمجلس الرئاسي.
جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرغ، مع القيادي في مليشيا الإنتقالي أحمد حامد لملس في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد "لملس" أن "أي مساعي للاتفاق بشأن تجديد الهدنة وفقاً لشروط مليشيا الحوثي لا تراعي مطالب وتطلعات شعب الجنوب المتمثلة بحل الدولتين، لن تُحقق تهدئة ولا تهيئ لسلام مستدام"
وطالب "لملس" بتمثيل "الجنوب" بوفد مستقل في مفاوضات العملية السياسية الشاملة، وتمكين أبناء الجنوب من إدارة شؤون محافظاتهم خلال المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق سلام شامل.
وأبدى "لملس" استعداد الانتقالي على الانخراط في شراكة مع المجتمع الدولي لحماية المدنيين والمصالح الدولية في المحافظات الجنوبية، وتطبيع الأوضاع في عدن.
وشدد على أهمية فك الحصار الراهن على تصدير النفط، ومعالجة قضية موجات النازحين التي خلفت أعباءً كبيرةً على كاهل المواطنين، خدميا، واجتماعيا، وسياسيا، واقتصاديا، وأمنيا في عدن وبقية المحافظات، وفقا لموقع المجلس على الإنترنت.