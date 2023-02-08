أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم باحث أثار ضجة كبيرة وجدل واسع.. هل تنبأ فعلا بزلزال تركيا وسوريا وما علاقة حركة الكواكب؟ كم مترا تحركت تركيا على وقع زلزال فجر الاثنين المدمر؟ وفاة شاب يمني مع زوجته في تركيا بسبب الزلازل عاجل: أردوغان يعلن آخر حصيلة بالقتلى والمصابين والمباني التي انهارت هل كان يمكن التنبؤ بزلزال تركيا المدمر ولماذا انهارت كل تلك المباني؟ انجاز سعودي عالمي يحدث لأول مرة ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا الى رقم كبير جدا وفق آخر الإحصائيات الرسمية فرنسا تنتقم من تونس على دعمها للجزائر أمسك يد ابنته جثة تحت الأنقاض.. صورة أب تركي تبكي الحجر
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء:
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 547
بيع الدولار 552
شراء السعودي 145
بيع السعودي 146
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1230
بيع الدولار 1240
شراء السعودي 327
بيع السعودي 330