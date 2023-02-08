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أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم

الأربعاء 08 فبراير-شباط 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء:

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار               547

بيع الدولار                 552

شراء السعودي            145

بيع السعودي               146

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار            1230

بيع الدولار                 1240

شراء السعودي        327

بيع السعودي               330

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