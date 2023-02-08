وفاة شاب يمني مع زوجته في تركيا بسبب الزلازل

الأربعاء 08 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 346

توفي طالب يمني وزوجته، في إحدى المدن التركية، جراء الزلازل المدمرة التي ضربت محافظات جنوب شرق تركيا الساعات الماضية.

ونعت السفارة اليمنية في أنقرة الطالب "حمدي يحيى محمد علي الغزالي" وزوجته، اللذان توفيا بسبب انهيارات المنازل جراء الزلازل المدمرة في مدينة "ملطية" التركية.

من جانبه نعى اتحاد طلاب اليمن في تركيا الشاب "الغزالي" وزوجته، والغزالي هو طالب يمني، وكان في تركيا لدراسة الطب، حيث حصل على درجة امتياز مرتبة الشرف في يونيو 2021م، من جامعة "رجب طيب أردوغان" في مدينة "ريزا" التركية.

الى ذلك قال اتحاد طلاب اليمن إنه "تم (يوم الثلاثاء) إجلاء أول دفعة للطلاب اليمنيين من مدينة اسكندرون التركية إلى مدينة كارامان".

وكان اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا قال إن "هناك 58 يمنياً تضرروا من الزلزال بينهم مفقودين إثنين في مدينة كهرمان مرعش التركية في حين أصيب ثمانية آخرين في مدينتي ملاطيا وهاتاتي، في حيث تضرر 46 يمني في خمس مدن أخرى تعرضت للزلزال المدمر".

وفي وقت سابق قالت السفارة اليمنية في أنقرة إنها "تلقت بلاغات تفيد بوجود عدد من اليمنيين في قوائم الضحايا، وعليها باشرت بالتأكد من الأسماء وحصر حالات المفقودين والجرحى ومتابعة وضعهم".

وحثت أبناء الجالية اليمنية والطلاب الدارسين بتوخي الحيطة والحذر جراء زلزال جنوب ووسط تركيا، مؤكدا على ضرورة الابتعاد من مناطق الزلزال واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات التركية.