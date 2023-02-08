انجاز سعودي عالمي يحدث لأول مرة

الأربعاء 08 فبراير-شباط 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بلغ نادي الهلال السعودي نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، الثلاثاء، عقب فوزه على فلامنغو البرازيلي بثلاثة أهداف لاثنين في استاد “ابن بطوطة” بمدينة طنجة المغربية.

وأخذ بطل آسيا الأسبقية بهدف مُبكر جاء بعد 4 دقائق على البداية من ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب الوسط سالم الدوسري، وذلك إثر عرقلة تعرض لها الأرجنتيني لوسيانو فييتو في المنطقة المحظورة.

رد فلامنغو بطل قارة أمريكا الجنوبية لم يتأخر كثير، إذ تمكن المهاجم بيدرو من إدراك التعادل في الدقيقة 20 بعد تمريرة حاسمة من ماثيوزينو.

اللحظات الأخيرة من زمن الشوط الأول شهدت احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء أخرى للهلال بمساعدة تقنية “الفار” طرد على إثرها المدافع جيرسون سانتوس لتلقيه البطاقة الصفراء، قبل أن يُترجمها الدوسري إلى هدف ثان.

في الشوط الثاني فرض “الزعيم” أفضليته ونجح في تأمين نتيجة الانتصار بهدف ثالث من هجمة مرتدة أنهاها فييتو بتسديدة قوية هزت الشباك البرازيلية عند الدقيقة 70.

واستطاع فلامنغو مع حلول الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع أن يُقلص الفارق عن طريق بيدرو، لكن الوقت لم يُسعف زملاء النجم التشيلي أرتورو فيدال لتدارك الهزيمة والإقصاء من مونديال الأندية.

ويلاقي الهلال السبت المقبل في المباراة النهائية المتأهل من مواجهة ريال مدريد الإسباني مع الأهلي المصري المقررة مساء اليوم الأربعاء.