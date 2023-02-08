آخر الاخبار

كم مترا تحركت تركيا على وقع زلزال فجر الاثنين المدمر؟ وفاة شاب يمني مع زوجته في تركيا بسبب الزلازل عاجل: أردوغان يعلن آخر حصيلة بالقتلى والمصابين والمباني التي انهارت هل كان يمكن التنبؤ بزلزال تركيا المدمر ولماذا انهارت كل تلك المباني؟ انجاز سعودي عالمي يحدث لأول مرة ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا الى رقم كبير جدا وفق آخر الإحصائيات الرسمية فرنسا تنتقم من تونس على دعمها للجزائر أمسك يد ابنته جثة تحت الأنقاض.. صورة أب تركي تبكي الحجر أسعار النفط ترتفع لليوم الثالث.. برنت قرب 84 دولاراً للبرميل سارة.. أول روبوت سعودي في العالم تتحدث باللهجة المحلية

انجاز سعودي عالمي يحدث لأول مرة

الأربعاء 08 فبراير-شباط 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 329

بلغ نادي الهلال السعودي نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، الثلاثاء، عقب فوزه على فلامنغو البرازيلي بثلاثة أهداف لاثنين في استاد “ابن بطوطة” بمدينة طنجة المغربية.

وأخذ بطل آسيا الأسبقية بهدف مُبكر جاء بعد 4 دقائق على البداية من ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب الوسط سالم الدوسري، وذلك إثر عرقلة تعرض لها الأرجنتيني لوسيانو فييتو في المنطقة المحظورة.

رد فلامنغو بطل قارة أمريكا الجنوبية لم يتأخر كثير، إذ تمكن المهاجم بيدرو من إدراك التعادل في الدقيقة 20 بعد تمريرة حاسمة من ماثيوزينو.

اللحظات الأخيرة من زمن الشوط الأول شهدت احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء أخرى للهلال بمساعدة تقنية “الفار” طرد على إثرها المدافع جيرسون سانتوس لتلقيه البطاقة الصفراء، قبل أن يُترجمها الدوسري إلى هدف ثان.

في الشوط الثاني فرض “الزعيم” أفضليته ونجح في تأمين نتيجة الانتصار بهدف ثالث من هجمة مرتدة أنهاها فييتو بتسديدة قوية هزت الشباك البرازيلية عند الدقيقة 70.

واستطاع فلامنغو مع حلول الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع أن يُقلص الفارق عن طريق بيدرو، لكن الوقت لم يُسعف زملاء النجم التشيلي أرتورو فيدال لتدارك الهزيمة والإقصاء من مونديال الأندية.

ويلاقي الهلال السبت المقبل في المباراة النهائية المتأهل من مواجهة ريال مدريد الإسباني مع الأهلي المصري المقررة مساء اليوم الأربعاء.

إقراء أيضاً
النجم السعودي الدوسري يحقق إنجازا غير مسبوق في مونديال الأندية
برشلونة يسحق إشبيلية ويتزعم صدارة
ريال مدريد يسقط بهدف غريب من نيران صديقة
موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم للاندية.. الأهلي يصطدم بريال مدريد والهلال يواج
اليوم قمة عربية نارية في كأس العالم للاندية.. ''التوقيت والقنوات الناقلة''
لأول مرة.. الأسطورة ميسي يكشف عن مصير ''البشت'' الذي ارتداه في نهائي كأس العالم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس