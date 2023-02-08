ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا الى رقم كبير جدا وفق آخر الإحصائيات الرسمية

الأربعاء 08 فبراير-شباط 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-وكالات

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ارتفعت حصيلة قتلى الزلزل في تركيا وسوريا، اليوم الأربعاء، إلى 9858 في البلدين، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا في تركيا إلى 7.108 قتيلا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد الإثنين، وذلك في بيان ذكرت فيه أحدث إحصائية لعدد الضحايا حتى الساعة 09:45 بالتوقيت المحلي.

وذكر البيان ارتفاع الإصابات إلى 40.910 مصابا، مشيرا إلى حدوث 648 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء ألبيستان بولاية كهرمان مرعش، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وفي سوريا اعلن مسؤولون وعاملون طبيون، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال ذاته ارتفع إلى 2.750.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أعلن في وقت سابق أن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى أكثر من 5 آلاف بناء، وأشار إلى أنه تم إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.