الكشف عن قتلى زلزال شرق المتوسط باءأقام مخيفة وصادمة .. وتركيا تتزحزح نحو الغرب

الأربعاء 08 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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شدة الزلزال وصلت إلى 7.8 درجات و تخطى مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا، 8 آلاف قتيل و37 ألف جريح، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، بينما حذر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض.

وفيما يتواصل البحث عن ناجين في كل من تركيا وسوريا، جراء زلزال شرق المتوسط، أفادت التقارير بأن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 5,894 قتيلا. فقد قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، مساء الثلاثاء، إن عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد ارتفع إلى 5894. role= الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش إنفوغرافيك..

وفي تصريح أدلى به من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بالعاصمة أنقرة، لفت أوقطاي إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 34,810.

وقال إن الفرق المعنية فتحت جميع الطرق أمام وصول الدعم اللوجستي لمنطقة الزلزال، مضيفا أن عدد المباني التي تدمرت بفعل الزلزال بلغ 5,775، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وأشار أوقطاي إلى إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض. وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن 312 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال، وبلغت قوته 7.7 درجات ومركزه ولاية كهرمان مرعش الواقعة جنوبي تركيا.

وفي سوريا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد قتلى الزلزال في سوريا ارتفع إلى أكثر من 2,500.

وكانت وكالة الأنباء السورية قالت إن عدد القتلى جراء الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة ارتفع إلى 812 قتيلا، فيما تحدثت المعارضة السورية عن سقوط نحو 790 قتيلا في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأفادت تقارير بأن عدد الجرحى جراء الزلزال، في مختلف أنحاء سوريا، ارتفع إلى 2,554 مصابا، وفق في حصيلة غير نهائية.

القتلى يتجاوزن 5,894 في تركيا و2,500 في سوريا الطقس السيء يعرقل جهود البحث

والإنقاذ يونيسف: الزلزال ربما أودى بحياة آلاف الأطفال وكالة: الزلزال دمر قرابة 6,000 مبنى بتركيا

المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى الزلزال في سوريا إلى أكثر من 2,500 أخبار ذات صلة زلزال شرق المتوسط زلزال تركيا وسوريا..

قال خبراء إن الزلازل العنيفة التي ضربت تركيا يوم الاثنين أحدثت تغييرا هائلا في الصفائح التكتونية، التي "تجلس" أو تقع عليها تركيا، حيث دفعت بالبلاد إلى الغرب بما مقداره إلى 3 أمتار.

وكشف خبراء الأرصاد أن امتداد 225 كيلومترا من الصدع بين صفيحة الأناضول والصفيحة العربية قد تمزق، حيث تقع البلاد على خطوط الصدع الرئيسية التي تحد صفيحة الأناضول والصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية.

وقال عالم الزلازل الإيطالي الدكتور كارلو دوجليوني، لموقع إيطاليا 24 الإخباري، إنه نتيجة لذلك، كان من الممكن أن تنزلق تركيا وتتحرك بما يصل إلى 5 إلى 6 أمتار، مضيفا أن كل هذا يعتمد على البيانات الأولية، وستتوفر معلومات أكثر دقة من الأقمار الاصطناعية في الأيام المقبلة.

وقال أستاذ الجيولوجيا في جامعة درم البريطانية، بوب هولدسورث، إن مقدار تحرك الصفائح قد يكون منطقي تماما بالنظر إلى قوة الزلزال والدمار الذي تسبب به.

وأشار، في تصريح لصحيفة "ميل إونلاين" البريطانية، إلى هناك علاقة يمكن التنبؤ بها وموثقة على نطاق واسع بين قوة الزلزال ومقدار الإزاحة للصفائح التكتونية الذي يمكن أن يحدث. role= شدة الزلزال وصلت إلى 7.8 درجات زلزال شرق المتوسط..

دمار هائل وآلاف القتلى والجرحى جرى تسجيل هزة أخرى بعد ظهر الاثنين بشدة 7.5 درجات في سوريا، جرى تأكيد مقتل 960 شخصا، وإصابة 1403 بحسب هولدسورث وكقاعدة عامة: يرتبط زلزال بقوة 6.5 إلى 6.9 درجة بإزاحة تبلغ نحو متر واحد. أكبر الزلازل المعروفة يمكن أن يؤدي لإزاحات تتراوح ما بين 10 إلى 15 مترا