في أكبر صفقة تاريخية… الولايات المتحدة تبيع راجمات صواريخ هيمارس لدولة غربية بقيمة 10 مليارات دولار

الأربعاء 08 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء الموافقة على بيع 18 راجمة صواريخ دقيقة من طراز "هيمارس" بقيمة 10 مليارات دولار وذخيرة ومعدات أخرى لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي بيان لها، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي: "عملية البيع المقترحة ستحسّن أوضاع بولندا العسكرية المتمثلة في تحديث القدرة مع زيادة تعزيز التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين".

وكان وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، قد صرح بأن جيش بلاده نشر أنظمة Patriot للدفاع الجوي المضادة للصواريخ، في مطار Bemowo في العاصمة وارسو، بهدف التدرب على استخدامها.

وكتب بلاشتشاك، في تغريدة عبر "تويتر": " تم نقل أنظمة Patriot المضادة للطائرات، من بلدة Sochaczew، إلى مطار Bemowo في العاصمة وارسو، لتدريب جنود اللواء الثالث للدفاعات البولندية الجوية على استخدامها