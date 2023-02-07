منظمة هيومن رايتس ووتش تصدر بيانا تتهم فيه جماعة الحوثي بانتهاك حقوق النساء والفتيات تحدثت عن أدلة إثبات جديدة..محكمة حوثية تواصل محاكمة الناشطين «حجر والمومري وعلاو» السفارة اليمنية في تركيا تصدر بيانا توضيحيا بشأن حقيقة سقوط ضحايا يمنيين في الزلازل توجيهات عاجلة من الملك سلمان بشأن تداعيات زلزال سوريا وتركيا - حملة شعبية وتسيير جسر جوي يحتوي على 4 انواع من المساعدات مع ازدياد الكوارث الطبيعية.. علماء فلك يكتشفون كوكباً شبيهاً بالأرض على مسافة قريبة منه خلال لقائه بـ المبعوث الأممي..الرئيس «العليمي» يحذر من تداعيات خطيرة بسبب اجراءات المليشيات ضد حرية انتقال الافراد والسلع بين المحافظات تفاصيل لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع المبعوث السويدي شاهد بالفيديو: أم سورية تضع مولودها تحت الأنقاض وتفارق الحياة لماذا لجأت روسيا إلى بيع بعض احتياطيها من الذهب والعملة الصعبة؟ خبراء يقحمون الذكاء الاصطناعي في مجالات اكتشاف الأدوية الجديدة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، إن جماعة الحوثي تنتهك حقوق النساء والفتيات في اليمن، داعية إلى وقف ذلك.
وذكرت المنظمة الدولية في بيان أن "الحوثيين ينتهكون حقوق النساء والفتيات في اليمن، مع تشديدهم بشكل متزايد القيود على حريات النساء منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014".
وأفاد البيان أن "حقوقيين تابعون للأمم المتحدة أرسلوا كتابا إلى الحوثيين ، يعرضون فيه بالتفصيل الانتهاك المنهجي لحقوق النساء والفتيات من قبل الجماعة ، بما في ذلك حقهن في حرية التنقل، وحرية التعبير، والصحة، والعمل، بالإضافة إلى تفشي التمييز ضدهن".
وأضاف البيان "يلزم الحوثيون، أكثر فأكثر، النساء على السفر مع محرم (قريب ذكر أو زوج) أو بموجب موافقة خطية من ولي الأمر، وقد أصبح هذا الشرط قانونا بحكم الواقع في جميع المناطق التي يسيطرون عليها".
وشددت هيومن رايتس ووتش على أنه" ينبغي للحوثيين أن ينهوا فورا قيودهم على حق النساء النساء في حرية التنقل، وحرية التعبير، والصحة، والعمل".
كما شددت على أن" استمرار الانتهاكات يسلط المزيد من الضوء على ضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة آلية محاسبة مستقلة في البلاد".