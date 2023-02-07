منظمة هيومن رايتس ووتش تصدر بيانا تتهم فيه جماعة الحوثي بانتهاك حقوق النساء والفتيات

الثلاثاء 07 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، إن جماعة الحوثي تنتهك حقوق النساء والفتيات في اليمن، داعية إلى وقف ذلك.



وذكرت المنظمة الدولية في بيان أن "الحوثيين ينتهكون حقوق النساء والفتيات في اليمن، مع تشديدهم بشكل متزايد القيود على حريات النساء منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014".



وأفاد البيان أن "حقوقيين تابعون للأمم المتحدة أرسلوا كتابا إلى الحوثيين ، يعرضون فيه بالتفصيل الانتهاك المنهجي لحقوق النساء والفتيات من قبل الجماعة ، بما في ذلك حقهن في حرية التنقل، وحرية التعبير، والصحة، والعمل، بالإضافة إلى تفشي التمييز ضدهن".



وأضاف البيان "يلزم الحوثيون، أكثر فأكثر، النساء على السفر مع محرم (قريب ذكر أو زوج) أو بموجب موافقة خطية من ولي الأمر، وقد أصبح هذا الشرط قانونا بحكم الواقع في جميع المناطق التي يسيطرون عليها".



وشددت هيومن رايتس ووتش على أنه" ينبغي للحوثيين أن ينهوا فورا قيودهم على حق النساء النساء في حرية التنقل، وحرية التعبير، والصحة، والعمل".



كما شددت على أن" استمرار الانتهاكات يسلط المزيد من الضوء على ضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة آلية محاسبة مستقلة في البلاد".